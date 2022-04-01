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Edirne Ticaret Borsası

01.04.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 5 lira 435 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören tek ürün buğday oldu.

Salon satışlarında 23 işlemde 217 ton buğday, kilogramı en düşük 5 lira 145 kuruş, en yüksek 5 lira 435 kuruştan alıcı buldu.

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