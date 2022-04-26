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Edirne Ticaret Borsası

26.04.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 5,223 liradan satıldı.

Borsada işlem gören tek ürün buğday oldu.

Salon satışlarında 14 işlemde 93 ton buğday, kilogramı en düşük 5,033 lira, en yüksek 5,223 liradan alıcı buldu.

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