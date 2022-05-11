YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası

11.05.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 5,557 liradan satıldı.

Borsada işlem gören tek ürün buğday oldu.

Salon satışlarında 2 işlemde 7,5 ton buğday, kilogramı en düşük 5,527 lira, en yüksek 5,557 liradan alıcı buldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne "müzeler şehri" olma yolundaEdirne "müzeler şehri" olma yolunda
Başkentte bir kişi tartıştığı üvey kardeşini tabancayla öldürdüBaşkentte bir kişi tartıştığı üvey kardeşini tabancayla öldürdü
Aydın'da babası tarafından bıçaklanan kişi yaralandıAydın'da babası tarafından bıçaklanan kişi yaralandı

Edirne Namaz Vakitleri 11 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:06
Sabah
05:52
Öğle
13:15
İkindi
17:10
Akşam
20:29
Yatsı
22:07
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mafya karşıtı savcı baba olacağını öğrendiği gün katledildi

Mafya karşıtı savcı baba olacağını öğrendiği gün katledildi

Vücudun doğal ilacını verdi: Her gün aksatmadan...

Vücudun doğal ilacını verdi: Her gün aksatmadan...

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Kürtaj yaptırdı, hayatı karardı! Yasağı dinlemedi

Kürtaj yaptırdı, hayatı karardı! Yasağı dinlemedi

Penisi yıllardır kolundaydı! “Aşka hazırım”

Penisi yıllardır kolundaydı! “Aşka hazırım”

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.