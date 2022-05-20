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Edirne Ticaret Borsası

20.05.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 5,774 liradan satıldı.

Borsada işlem gören tek ürün buğday oldu.

Salon satışlarında 18 işlemde 154 ton buğday, kilogramı en düşük 5,572 lira, en yüksek 5,774 liradan alıcı buldu.

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