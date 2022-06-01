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Edirne Ticaret Borsası

01.06.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,297 liradan satıldı.

Borsada işlem gören tek ürün buğday oldu.

Salon satışlarında 5 işlemde 56,5 ton buğday, kilogramı en düşük 5,503 lira, en yüksek 6,297 liradan alıcı buldu.

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