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Edirne Ticaret Borsası

14.06.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,505 liradan satıldı.

Borsada işlem gören tek ürün buğday oldu.

Salon satışlarında 9 işlemde 76 ton buğday, kilogramı en düşük 6,493 lira, en yüksek 6,505 liradan alıcı buldu.

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