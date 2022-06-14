Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,505 liradan satıldı.

Borsada işlem gören tek ürün buğday oldu.

Salon satışlarında 9 işlemde 76 ton buğday, kilogramı en düşük 6,493 lira, en yüksek 6,505 liradan alıcı buldu.



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