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Edirne Ticaret Borsası

15.06.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 10,600 liradan satıldı.

Borsada işlem gören tek ürün buğday oldu.

Salon satışlarında 11 işlemde 72,5 ton buğday, kilogramı en düşük 6,609, en yüksek 10,600 liradan alıcı buldu.

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