YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası

17.06.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,851 liradan satıldı.

Borsada işlem gören buğday, arpa, canlı hayvan kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,5536,851ArpaKg5,9906,021KoyunKg19,80029,700KuzuKg40,50040,500Süt kuzusuKg43,40043,400

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yunanistan ülkesine geçen göçmenleri Türkiye'ye zorla göndermeye devam ediyorYunanistan ülkesine geçen göçmenleri Türkiye'ye zorla göndermeye devam ediyor
GÜNCELLEME - Kayseri'de eski sevgilisini öldüren zanlı ile eşi ve babası tutuklandıGÜNCELLEME - Kayseri'de eski sevgilisini öldüren zanlı ile eşi ve babası tutuklandı
Kocaeli'de çatıdan apartman boşluğuna düşen genç yaralandıKocaeli'de çatıdan apartman boşluğuna düşen genç yaralandı

Edirne Namaz Vakitleri 17 Haziran Cuma

İmsak
03:28
Sabah
05:32
Öğle
13:20
İkindi
17:21
Akşam
20:57
Yatsı
22:52
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Zehir olmasın! Hastanelik olabilirsiniz

Zehir olmasın! Hastanelik olabilirsiniz

Yapay et için düzenleme yapıldı! Ne zaman satışa çıkacak?

Yapay et için düzenleme yapıldı! Ne zaman satışa çıkacak?

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

İlaç gibi tarif: Zeytinyağıyla karıştırın

İlaç gibi tarif: Zeytinyağıyla karıştırın

Ailesi reddetmişti, göğüs eleştirilerine isyan etti!

Ailesi reddetmişti, göğüs eleştirilerine isyan etti!

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.