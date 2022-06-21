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Edirne Ticaret Borsası

21.06.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,202 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,4897,202ArpaKg6,0016,037

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