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Edirne Ticaret Borsası

30.06.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7 liradan satıldı.

Borsada işlem gören buğday ve kanolanın kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,4597,000KanolaKg12,23413,555

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