EDİRNE (AA) - Edirne'de 13 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ihbarı üzerine Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, plaka tanıma sistemi analizi sonucu göçmen kaçakçılığı yapıldığı değerlendirilen minibüs ve otomobili takibe aldı.

Havsa ilçesi yakınlarında "dur" ihtarına uymayan araç sürücüleri Süloğlu ilçesine doğru kaçtı.

Kovalamacanın ardından durdurulan araçlarda Afganistan ve Pakistan uyruklu 13 göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişlerini sağladıkları belirlenen sürücüler Y.Ç. ve Ö.E. gözaltına alındı.

Sürücülere çeşitli suçlardan 9 bin 161'er lira ceza uygulandı, araçlar 15 gün süreyle trafikten men edildi.



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