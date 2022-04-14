Edirne'de 750 kilogram kum midyesi ile yakalanan zanlıya 148 bin lira ceza

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde toplanması ve satışı yasak olan 750 kilogram kum midyesi ele geçirildi.

Enez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılara yönelik denetimleri sürüyor.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, 750 kilogram canlı midye ele geçirildi.

Bir şüpheli hakkında 148 bin 607 lira idari para cezası uygulandı.

Canlı midyeler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denize bırakıldı.



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