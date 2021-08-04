Edirne'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

EDİRNE (AA) - Edirne'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kent merkezinde, Bedesten karşısındaki parkta E.G ve İ.G ile bir kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada E.G ve İ.G bıçakla hafif yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

