YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Edirne'de boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan zanlı tutuklandı

13.09.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan zanlı tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan şüpheli, tutuklandı.

Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde boşanma aşamasındaki eşi Y.D'yi silahla yaraladıktan sonra kaçan A.D, jandarma ekiplerince Tekirdağ'ın Yeniçiftlik Mahallesi'nde yakalandı. Zanlının üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Keşan ilçesine getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 27 Temmuz'da Yukarı Zaferiye Mahallesi Çukurçeşme Sokak'taki evinin önüne gelen Y.D, boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşi A.D'nin silahlı saldırısına uğramıştı. Bacağından yaralanan Y.D. sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, A.D'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne'de çeltik üretiminde yüksek verim bekleniyorEdirne'de çeltik üretiminde yüksek verim bekleniyor
Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçının ardındanBeşiktaş-Medipol Başakşehir maçının ardından
Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıÇorum'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Edirne Keşan silahlı saldırı kadın

Edirne Namaz Vakitleri 13 Eylül Salı

İmsak
05:17
Sabah
06:45
Öğle
13:15
İkindi
16:47
Akşam
19:35
Yatsı
20:58
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Oranlar herkesi şoke etti! Şaşırtan 'modern kölelik' verileri...

Oranlar herkesi şoke etti! Şaşırtan 'modern kölelik' verileri...

Pull&Bear'da dev indirim! En trend 10 ürünü sizin için seçtik

Pull&Bear'da dev indirim! En trend 10 ürünü sizin için seçtik

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.