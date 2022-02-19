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Edirne'de çaldıkları karavanı satmaya çalışırken yakalanan 2 kişi tutuklandı

19.02.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de çaldıkları karavanı satmaya çalışırken yakalanan 2 kişi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde çaldıkları karavanı satmaya çalışırken suç üstü yakalanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Erikli sahilinde park halindeki karavanı çalınan F.B, durumu Erikli Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Jandarma, karavanı K.B. ve S.B'nin çaldığını belirledi.

Şüphelilerin araçlarına bağladıkları karavanı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine götürerek internetten 90 bin liraya satışa koyduğunu tespit eden jandarma, alıcı kılığına girerek bu kişilerle iletişime geçti.

Karavanı almak için anlaşan jandarma ekipleri, şüphelilerle Çorlu'da bir araya geldi. Ekiplerce yakalanarak Keşan'a getirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen S.B ve K.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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