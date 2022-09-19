Edirne'de dolandırıcılık suçundan aranan zanlı tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde 6 ayrı dolandırıcılık suçundan aranması bulunan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, "kişini kendisini kamu görevlisi olarak tanıtma suretiyle dolandırıcılık" suçundan 6 ayrı yakalama emri bulunan H.B, polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan H.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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