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Edirne'de "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

EDİRNE HABERLERİ  | 20.12.2020 00:05 | Son Güncelleme

Edirne'de "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Polis, Olin Kavşağı'nda sürücüsünün denetim nedeniyle yerleştirilen dubalara çarpıp kaçtığı 06 AR 4654 plakalı otomobili takibe aldı.

Bir süre devam eden kovalamacanın ardından ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan araç, Kıyık Caddesi'nde durduruldu.

Sürücü T.O. alkolmetre ölçümünü bir süre istemedi.

Polis ekiplerince hastaneye götürülen sürücü 198 promil alkollü çıktı. Alkollü sürücüye 5 bin 454 lira ceza uygulandı, sürücü ve araçtaki iki kişi polis merkezine götürüldü.

- "Sürücülerin izin belgeleri incelendi"

Bu arada, Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin çeşitli noktalarında kısıtlamaya yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kavşaklarda kontrollerde bulunan ekipler sürücülerin izin belgelerini inceledi. Ekipler denetimlerde drone da kullandı.

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