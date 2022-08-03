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Edirne'de ev ve işyerlerinin kapısına Arapça yazılar yazan Bulgaristan uyruklu kişi yakalandı

03.08.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de ev ve işyerlerinin kapısına Arapça yazılar yazan Bulgaristan uyruklu kişi yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de bazı ev ve iş yerlerinin kapısına Arapça ve Farsça yazılar yazarak, halk arasında korku ve paniğe yol açmaya çalıştığı iddia edilen Bulgaristan uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çeşitli tarihlerde ev ve iş yerlerinin kapısına Arapça ve Farsça olduğu değerlendiren "Hamas", "Taliban" ve "İslami cihat" kelimelerinin bulunduğu yazıları asarak halk arasında korku ve paniğe yol açmaya çalıştığı iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Edirne 2. Sulh Ceza Hakimliğince "DAEŞ terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yakalama emri çıkartılan, Bulgaristan uyruklu olduğu belirlenen şüpheli H.P.M, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptığı esnada gözaltına alındı.

Şüphelinin üst aramasında "Hamas" ve "Cihat" ibareli Arapça, Bulgarca kelimelerin bulunduğu kağıtlar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Şüpheli Bulgaristan

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