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Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

14.12.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda düzensiz göçmenleri yurt dışına kaçırmak için para aldıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramada şişme bot ve aparatları, 12 bin 300 lira, 105 avro ile 135 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Edirne Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık ifadelerinden sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 3'ü "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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