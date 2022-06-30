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Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi tutuklandı

30.06.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de örgüt mensuplarının Yunanistan'a kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Edirne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan FETÖ şüphelisi A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen A.K, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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