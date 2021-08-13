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Edirne'de hafif ticari araçta uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

13.08.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de hafif ticari araçta uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince durdurulan hafif ticari araçta uzun namlulu silah ile tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus Timi, Yukarı Zaferiye Mahallesi Rasim Ergene Caddesi'nde şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurdu.

Araçtaki aramada ruhsatsız tabanca ve mermiler ile bagaj bölümünde uzun namlulu silah bulundu.

Araçta bulunan M.A. ve Y.Ç. gözaltına alındı.

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