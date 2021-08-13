Edirne'de hafif ticari araçta uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince durdurulan hafif ticari araçta uzun namlulu silah ile tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus Timi, Yukarı Zaferiye Mahallesi Rasim Ergene Caddesi'nde şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurdu.

Araçtaki aramada ruhsatsız tabanca ve mermiler ile bagaj bölümünde uzun namlulu silah bulundu.

Araçta bulunan M.A. ve Y.Ç. gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz