YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Edirne’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

19.10.2023 07:41 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edirne’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Kırkavak Köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırkavak Köyü istikametinden Uzunköprü istikametine giden C.A. yönetimindeki 59 AT 561 plakalı otomobil, Kırkavak Köyü istikametine seyir eden U.K. idaresindeki 22 KB 411 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü U.K. ve diğer otomobilde bulunan sürücü C.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Çevredeki evlerde oturan bir vatandaş ise, kaza sesini duyduğunu, önce silah patladığını sandığını ve ne olduğunu anlamadığını, hızlıca bölgeye koşarak kaza olduğunu görmesinin ardından durumu 112’ye bildirdiğini, bölgeye ambulans ve polis ekiplerinin geldiğini söyledi.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılara olay yerinde ilk müdahalesi yapılmasının ardından yaralılar ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa’da kaçak kazı yapan şüpheliler jandarma tarafından yakalandıBursa’da kaçak kazı yapan şüpheliler jandarma tarafından yakalandı
Kamyona arkadan çarpan araç hurdaya döndü: 4 yaralıKamyona arkadan çarpan araç hurdaya döndü: 4 yaralı
Ordu’da İsrail saldırılarına konvoylu tepkiOrdu’da İsrail saldırılarına konvoylu tepki
Anahtar Kelimeler:
Edirne

Edirne Namaz Vakitleri 19 Ekim Perşembe

İmsak
05:57
Sabah
07:23
Öğle
13:04
İkindi
16:04
Akşam
18:35
Yatsı
19:55

Edirne Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Perşembe

Beyhan eczanesi
Lalapasa
Öden eczanesi
Meric
Yavuz eczanesi
Uzunkopru
Süloglu eczanesi
Suloglu
Saygin eczanesi
Enez
Yavuz eczanesi
Havsa
Coskun eczanesi
Ipsala
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Türkiye'de pazarda! Dünyaca ünlü isim...

Türkiye'de pazarda! Dünyaca ünlü isim...

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Çocuklarının hastane katliamında öldüğünü öğrenen doktor ayakta duramadı

Çocuklarının hastane katliamında öldüğünü öğrenen doktor ayakta duramadı

"Beni buradan çıkartın" diye seslenmişti! Annesi son konuşmalarını anlattı

"Beni buradan çıkartın" diye seslenmişti! Annesi son konuşmalarını anlattı

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.