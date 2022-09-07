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Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

07.09.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi girişindeki trafik ışıklarında, S.T.K'nin kullandığı 22 ABD 140 plakalı otomobil ile M.A. idaresindeki 34 RBD 47 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada üniversite personeli olduğu öğrenilen sürücülerden S.T.K. ve yanındaki eşi N.E.K. ile diğer sürücü M.A. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre yoğunluk oluştu.

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