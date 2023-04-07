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Edirne'de kaçak ürün ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı

07.04.2023 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de durdurulan bir tırda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince gözaltına alınan şüpheli M.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan tır, dün, otoyol gişelerinde polis ekiplerince durdurulmuştu.

M.Y'nin kullandığı 42 AON 856 plakalı tır ve tıra bağlı 42 AHT 821 plakalı dorsedeki aramada gümrük kaçağı 1 milyon 440 bin sigara sarma kağıdı, 1 milyon 512 bin sigara filtresi, 13 bin 400 elektronik sigara, 1100 gözlük ve 390 hormon ilacı ele geçirilmişti.

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