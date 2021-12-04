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Edirne'de kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

04.12.2021 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

Edirne'de kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İspat Cami Mahallesi Metin Çırpan Caddesi'ndeki bir apartmandan çıkan E.Y'nin (26) üzerinde arama yaptı.

E.Y'nin taşıdığı poşette 16 bin lira, 400 avro, 6 bilezik, altın set, altın zincirli tuğra, 2 kolye, 2 bileklik, 6 çift küpe, 3 çeyrek altın, 9 reşat altın, saat, 3 yüzük ve ziynet eşyası ile paraların sahibi adına düzenlenmiş banka dekontu ele geçirildi.

Polisin tespit ettiği mağdur, iki gündür ev ve cep telefonunu kendisini polis olarak tanıtan kişilerin aradığını, operasyon yapacaklarını söylediklerini, bu nedenle evde bulunan para ve altınları E.Y'ye verdiğini belirtti.

Ele geçirilen para ve ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan E.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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dolandırıcılık polis

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