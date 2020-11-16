Edirne'de köylüler her mevsim ürün veren çilek üretimiyle kazanacak

EDİRNE (AA) - Edirne'de köyde yaşayan vatandaşlar için ek gelir sağlamak ve ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla her mevsim ürün veren "albion" cinsi çilek ekimine başlandı.

Meriç Kaymakamlığının köylere yönelik başlattığı gelir getirici proje kapsamında, çilek yetiştiriciliğinin yaygınlaşması ve üretimde markalaşma çalışmaları çerçevesinde ilçeye bağlı Alibey köyde 3 dekarlık alanda deneme ekimi yapıldı.

Meriç Kaymakamı İlyas Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, albion cinsi çileğin her mevsim ürün verebildiğini, kokusu ve lezzetiyle talep gördüğünü söyledi.

Çileğin katma değeri yüksek bir ürün olduğunu belirten Öztürk, "Üç dekarlık alana ekimi yapılan çilek fidesinden sezon boyunca yaklaşık üç ton ürün alınıyor, kilosu 8-10 liradan alıcı buluyor." dedi.

Öztürk, üreticilere yeni gelir sağlamaya çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Albion çeşidi yediveren özelliktedir ve yıl boyu çilek verir. Kokulu, aroması yüksek bir çeşit olup, nakliyeye dayanıklıdır, çabuk eriyip bozulmaz. Verimi, dayanıklılığı, lezzeti ve aroması yüksek bir çeşittir. Önümüzdeki birkaç yıl içinde çilek ekiminin köylerimizde artarak devam edeceğine ve eken köylerimizden de göçün duracağına inanıyor ve temenni ediyorum. Amacımız köylümüzün, çiftçimizin kendi köyünde gelir kazanç elde etmesi, köyden kente göçün durmasıdır."



