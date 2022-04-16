Edirne'de kullandığı tırda uyuşturucu bulunan sürücü tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yurt dışından getirildiği belirlenen uyuşturucunun ele geçirildiği tırın şoförü tutuklandı.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla gözaltına alınan tır sürücüsü Ü.B.Ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ü.B.Ü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri dün yurt dışından uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine Ü.B.Ü. idaresindeki tırı otoban gişelerinde durdurmuştu. Araçtaki aramada 1 kilogram kokain ve 31 gram Hint keneviri tohumu ele geçirilmişti.



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