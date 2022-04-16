YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de kullandığı tırda uyuşturucu bulunan sürücü tutuklandı

Edirne'de kullandığı tırda uyuşturucu bulunan sürücü tutuklandı

16.04.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de kullandığı tırda uyuşturucu bulunan sürücü tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yurt dışından getirildiği belirlenen uyuşturucunun ele geçirildiği tırın şoförü tutuklandı.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla gözaltına alınan tır sürücüsü Ü.B.Ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ü.B.Ü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri dün yurt dışından uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine Ü.B.Ü. idaresindeki tırı otoban gişelerinde durdurmuştu. Araçtaki aramada 1 kilogram kokain ve 31 gram Hint keneviri tohumu ele geçirilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polis memuru görev yaptığı şehirlerdeki insanların yaşamını fotoğraflıyorPolis memuru görev yaptığı şehirlerdeki insanların yaşamını fotoğraflıyor
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandıYozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Kırklareli'nde silahlı kavgada bir kişi yaralandıKırklareli'nde silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Edirne

Edirne Namaz Vakitleri 16 Nisan Cumartesi

İmsak
04:53
Sabah
06:26
Öğle
13:19
İkindi
17:02
Akşam
20:02
Yatsı
21:29
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Gören bir daha baktı! Bunun için servet ödüyorlar

Gören bir daha baktı! Bunun için servet ödüyorlar

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.