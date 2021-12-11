YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de Kuzey Makedonya Türkçe Eğitim Bayramı kutlandı

Edirne'de Kuzey Makedonya Türkçe Eğitim Bayramı kutlandı

11.12.2021 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de Kuzey Makedonya Türkçe Eğitim Bayramı kutlandı

EDİRNE (AA) - Kuzey Makedonya Türkçe Eğitim Bayramı Trakya Üniversitesinde (TÜ) düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Kutlama etkinliği Türkiye'de Okuyan Makedonyalı Öğrenciler Birliğince, Edirne Valiliği ve TÜ himayelerinde Balkan Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Etkinlik saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Kuzey Makedonya milli marşının okunmasıyla başladı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp yaptığı konuşmada Balkan Türklüğünün Türkçesine ve Türklüğüne sahip çıktığını söyledi.

Balkanlar'da yaşayan gençlere destek olmak amacıyla "Gel Konuşalım" Türkçe öğrenme uygulamasını 21 Aralık'ta cep telefonu ve internette uygulamaya koyacaklarını belirten Canalp, "Batı Trakya'ya yapmış olduğumuz ziyaret sonrasında böyle bir ihtiyacı hissetmiştik. 1,5 yıldan bu yana bu proje üzerinde çalışıyorduk." dedi.

Belediye Başkanı Recep Gürkan da kendisinin aile büyüklerinin hatıraları olan Balkanlar'a fırsat bulduğunca gittiğini ifade etti.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da Türkiye'de en çok Balkanlı öğrencinin TÜ'de eğitim aldığını ve Türkçe Eğitim Bayramı'nı Türkiye'de ilk kutlayan kurumun üniversiteleri olduğunu kaydetti.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Enver Hüseyin, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Aktan Ago, Makedonya eski devlet bakanı Hadi Nezir de birer konuşma yaptı.

Türkiye'de Okuyan Makedonyalı Öğrenciler Birliğince programa destek verenlere teşekkür plaketi sunuldu.

Etkinlik halk oyunu gösterisi ve konserin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı! Dehşet anları kameradaKöpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı! Dehşet anları kamerada
PARTNER "Bu hastalık bana çok şey öğretti" "Bu hastalık bana çok şey öğretti"
Selimiye Camisi'nde restorasyon ve ibadet alanı belirleniyorSelimiye Camisi'nde restorasyon ve ibadet alanı belirleniyor
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Makedonya

Edirne Namaz Vakitleri 12 Aralık Pazar

İmsak
06:51
Sabah
08:24
Öğle
13:12
İkindi
15:30
Akşam
17:51
Yatsı
19:18

Edirne Nöbetçi Eczaneler12 Aralık Pazar

Pirko Eczanesi
Merkez
Serhat Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Gün Eczanesi
Havsa
Uysal Eczanesi
Ipsala
Bilge Nur Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Edirne'de "Tango ve Aşk Şarkıları" konseri

Edirne'de "Tango ve Aşk Şarkıları" konseri

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı 22 Aralık'ta oynanacak

Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı 22 Aralık'ta oynanacak

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den Silifke'deki sağanağa ilişkin açıklama:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den Silifke'deki sağanağa ilişkin açıklama:

Erzurum'da yüksekten düşerek vefat eden emekli öğretmenin adına kütüphane açıldı

Erzurum'da yüksekten düşerek vefat eden emekli öğretmenin adına kütüphane açıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.