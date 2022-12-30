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Edirne'de "lavanta tarlaları" artıyor

30.12.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, Edirne'de lavanta tarlalarının yaklaşık 700 dönüme ulaştığını belirtti.

Arabacı, kentteki bir tesiste düzenlediği basın toplantısında, Edirne'de lavanta ekiminin 7 yıl önce Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün araştırma arazisinde başladığını söyledi.

Edirne ve köylerinde 1-2 dönümle başlanan lavanta üretiminde bugün 700 dönüme yaklaşıldığını dile getiren Arabacı, "Buğday ve ayçiçeği bizim ana ürünümüz ama lavantayı verimi düşük arazilerde alternatif ürün olarak düşünüyoruz. Üreticimizin önünü açmak için fide temininden tutun, hasat ve distilasyon aşamalarında destek vereceğiz. Ekilişimiz günden güne artıyor." dedi.

Valilik, Edirne Ziraat Odası ve Edirne Ticaret Borsası işbirliğinde distilasyon (damıtma) tesisi kurulacağını belirten Arabacı, şunları kaydetti:

"Distilasyon ünitesi, gelecek yıl lavanta hasat döneminde hizmet vermeye başlayacak. Odaya satın aldığımız arazinin üzerinde bu tesisi kuracağız. Üreticilerimize hem hasatta hem de lavantanın yağının elde edilmesinde yardımcı olacağız. Aynı zamanda pazarda üreticilerimize satış yapabilecekleri ortam yaratmaya çalışıyoruz.

Bazı seneler kuraklıklar yaşanabiliyor, tabii buğdaydan ya da ayçiçeğinden vazgeçelim demiyorum bunlar stratejik ürünlerimiz. Zayıf, verim alamadığımız arazilerde bu tarz aromatik lavanta gibi bitkileri üreticilerimiz ekmeyi sürdürecek. Biz de üreticilerimize ekiminden hasadına, yağının çıkarılmasından satışına kadar hizmet verecek bir sistem kurmaya çalışıyoruz."

Arabacı, son yıllarda lavanta tarlalarının, etkileyici güzelliğiyle de yerli ve yabancı turistleri bölgeye çektiğini ifade etti.

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