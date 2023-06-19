Edirne'de lavanta tarlalarında hasat başladı

Kentte, Tarım ve Orman Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünce 2015 yılında deneme ekimiyle başlayan lavanta üretim alanları artıyor.

Enstitünün Lozan Caddesi'nde hasat olgunluğuna gelen lavantalar, Edirne Valiliği himayesinde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitü, Edirne Ziraat Odası, Edirne Ticaret Borsası ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde yapılan projeyle alınan biçim makinesiyle hasat edildi.

Tarlada ilk hasadı, Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı gerçekleştirdi.

Kent genelinde yaklaşık 1000 dönümde ekilen lavantada hasadın 2 hafta sürmesi bekleniyor.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, AA muhabirine mor tarlalarda hasat çalışmalarına başlandığını söyledi.

Üreticilere verimli bir hasat temennisinde bulunan Tülek, "Lavantaların yüzde 80 çiçeklenmeye gelmesiyle hasada başladık. Hasat edilen ürün daha sonra distilasyon ünitesine götürülecek ve burada uçucu yağ elde edilecek. Edirne Valiliği himayesinde enstitümüz Edirne Ziraat Odası, Edirne Ticaret Borsası ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde yapılan bir projeyle hasat makinesi alındı. Burada da hasat gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

ALTERNATİF TARIM ÜRÜNLERİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı ise kentte tarımsal çeşitliliğin artırılması için çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

Lavanta tarımının kent genelinde yaygınlaştığını belirten Arabacı, şunları kaydetti:

"Üreticilerin zayıf arazileri değerlendirmesi ve buralarda daha iyi ürünler yetiştirmesini istiyoruz. Lavantanın özellikle kurak senelerde alternatif ürün olacağını düşünüyoruz. Proje kapsamında alınan makinenin işletmesini yapıyoruz aynı zamanda bir distilasyon ünitesi kuruluyor. Üreticilerimizin önünü açmak alternatif ürünler yaratmak adına böyle bir proje yapıldı."

