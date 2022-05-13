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Edirne'de mazgal hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

13.05.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de mazgal hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir apartmanın önünden mazgal çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İspat Cami Mahallesi Sanayi Caddesi'nde bir apartmanın önünde bulunan 1,5 metre uzunluğundaki mazgal çalındı.

Apartman yöneticisi Ş.D'nin şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, hırsızlık, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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