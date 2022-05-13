Edirne'de mazgal hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir apartmanın önünden mazgal çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İspat Cami Mahallesi Sanayi Caddesi'nde bir apartmanın önünde bulunan 1,5 metre uzunluğundaki mazgal çalındı.

Apartman yöneticisi Ş.D'nin şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, hırsızlık, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz