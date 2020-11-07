Edirne'de muhtardan "köyümüze gelmeyin" çağrısı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Türkmen köyünün muhtarı Hakkı Yılber, köydeki yine tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "köyümüze gelmeyin" çağrısında bulundu.

Türkmen köyünde yaşayan bir kişide Kovid-19 tespit edilince, köy üçüncü kez kısmi olarak karantinaya alındı.

Hıfzıssıhha Kurulu kararınca köyde kıraathane, manav, restoran ve cami gibi vatandaşların toplu bulunabileceği yerler 14 gün süreyle kapatıldı.

Muhtar Hakkı Yılber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, köy dışında yaşayan hemşehrilerine gelmemeleri için çağrı yaptı.

Yılber, şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli hemşehrilerimiz, köyümüz artan salgın ve yaşlı nüfus nedeniyle yüksek risk grubundadır. Bu nedenle köyümüz sınırları dışında yaşayan hemşehrilerimizin zaruri olmadıkça köyümüze gelmemesi, eş, dost, akraba ve misafirlik ziyareti yapmamaları, ikamet ettikleri kendi il ve ilçelerinde evlerinde kalmaları kendi sağlıkları açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu zor dönemde sizleri de düşünerek köyümüze misafir kabul etmiyoruz. Köyümüzde yaşayan vatandaşlarımızın da zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ev ziyaretleri yapmamaları ayrıca diğer il ve ilçelere de gitmemeleri toplum sağlığı açısından hayati önem taşımaktadır. Lütfen tedbirli olalım. Kendimizi ve yakınlarımızı koruyalım."

