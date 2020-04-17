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Edirne'de öğretmenler polisler için siperli maske üretti

EDİRNE HABERLERİ  | 17.04.2020 18:32 | Son Güncelleme

Edirne'de öğretmenler polisler için siperli maske üretti

EDİRNE (AA) - Edirne'de öğretmenler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede fedakarca görev yapan polis ekipleri için siperli maske üretti.

Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezi teknoloji ve tasarım öğretmenleri, atölyede siperli maske üretimine başladı.

Merkezdeki 3 boyutlu yazıcıyla 24 saat üretim yapan öğretmenler, polis ekiplerinin de ihtiyaç duyduğu siperli maskeleri hazırladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, şube müdürleri ve merkezin öğretmenleri, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'u makamında ziyaret etti.

Arpacı, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümünü de kutlayarak, polis ekipleri için üretilen 300 adet siperli maskeyi Kurt'a teslim etti.

Maskeler polis memurlarına dağıtılmaya başlandı.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bilim ve Sanat Merkezlerinde maske üretimi de devam ediyor.

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