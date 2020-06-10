YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de ölen kedi ve köpeklerin zehirlendiği belirlendi

Edirne'de ölen kedi ve köpeklerin zehirlendiği belirlendi

EDİRNE HABERLERİ  | 10.06.2020 19:59 | Son Güncelleme

Edirne'de ölen kedi ve köpeklerin zehirlendiği belirlendi

EDİRNE (AA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde, 12 kedi ve 4 köpeğin ölümüne ilişkin bir kediye yapılan otopside, hayvanların zehirlendikleri tespit edildi.

İpsala Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ölen kedilerden birini otopsi için Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderdi.

Otopsi raporunda yer alan bilgilere göre, kedide zehir kalıntıları bulundu.

Hayvansever Hüseyin Bülbül, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan olayın son derece üzüntü verici olduğunu belirterek, "İlçemizde 4 Haziran'da 12 kedi ve 4 köpeği katleden sorumlu kişi ya da kişilerin tespit edilerek cezalandırılmasını bekliyoruz." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Selimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale ettiSelimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Edirne Namaz Vakitleri 10 Haziran Çarşamba

İmsak
03:30
Sabah
05:32
Öğle
13:18
İkindi
17:19
Akşam
20:55
Yatsı
22:47

Edirne Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Çarşamba

Fıçıcıoğlu Eczanesi
Merkez
Mercan Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Enez
Gün Eczanesi
Havsa
Devranoğlu Eczanesi
Ipsala
Kanık Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.