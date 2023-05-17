Edirne'de "Osmanlı Padişahları Tuğraları" sergisi açıldı

Edirne'de "Osmanlı Padişahları Tuğraları" sergisi beğeniye sunuldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü etkinlikleri kapsamında Ekmekçizade Kervansarayı Müzeleri'nde açılan sergide, hüsnühat sanatçısı İsmet Keten'in hazırladığı 36 Osmanlı padişahının tuğrası sergileniyor.

İl Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla kentte bir dizi etkinlik planladıklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının bu yıl için belirlediği temanın "müzelerde sürdürülebilirlik ve refah" olduğunu belirten Soytürk, Bakanlığa bağlı tüm müzelerin 18 Mayıs saat 23.00'e kadar ücretsiz gezilebileceğini ifade etti.

Etkinlikler kapsamında İsmet Keten tarafından hazırlanan sergiyi, müzenin Osmanlı padişahları bölümünde açtıklarını dile getiren Soytürk, "Padişahların tuğralarını İsmet Keten hocamız ile çalışarak bu müzeye has bir uygulama gerçekleştirdik. 36 padişahın tuğralarının yer aldığı sergimiz 28 Mayıs'a kadar açık olacak." dedi.

Müzede serginin açılışının ardından Roman Halk Müziği Topluluğu'nca Rumeli Müzikleri konseri düzenlendi.

