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Edirne'de otomobilinde esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı

EDİRNE HABERLERİ  | 24.11.2020 16:54 | Son Güncelleme

Edirne'de otomobilinde esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir otomobilde 3 kilo 780 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.Ö'nün yurt dışından Türkiye'ye uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Zanlının kullandığı otomobili durduran ekipler, aramada, 3 kilo 780 gram esrar, uyuşturucu ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 13 bin 215 avro, 500 dolar, bin 320 Bulgar levası ile 855 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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