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Edirne'de polise mukavemet gösteren kişi, üzerinden uyuşturucu çıkınca tutuklandı

07.04.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de polise mukavemet gösteren kişi, üzerinden uyuşturucu çıkınca tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen ve polise mukavemette bulunan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri kent merkezinde yaptıkları uygulamada şüpheli T.Y'yi durdurdu.

Polis ekiplerine mukavemet gösteren T.Y'nin üst aramasında satışa hazır 4 fişek esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine getirildi.

Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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