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Edirne'de sınırda bir düzensiz göçmenin cesedi bulundu

02.12.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu kişinin donarak öldüğü belirtilirken, hipotermi geçirdiği aktarılan bir düzensiz göçmen de hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de sınırda bir düzensiz göçmenin cesedi bulundu

Edirne'de sınırda bir düzensiz göçmenin cesedi bulundu, hipotermi geçirdiği belirtilen bir düzensiz göçmen de hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Bulgaristan sınırında düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine, güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri askeri yasak bölgeye geçti.

Sağlık ekipleri düzensiz göçmenlerden birinin donarak yaşamını yitirdiğini, diğer göçmenin ise hipotermi geçirdiğini belirledi.

Düzensiz göçmenin cenazesi morga kaldırıldı.

Soğuktan etkilenen diğer göçmen ise tedavisi için hastaneye götürüldü.

Bölgede hava sıcaklığı 3 derece olarak ölçülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan göçmen sınır

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