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Edirne’de sulamaya ilave iletim kanalı

EDİRNE HABERLERİ  | 01.05.2020 13:39 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Edirne iline yaptığı yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.Altınyazı-Karasaz Sulaması (65 bin 500) ile Sultanköy Sulamasının (65 bin 750) ana su kaynağının Meriç Nehri olması nedeni ile tarım alanları yaz aylarında Sarıcaali Pompa İstasyonu aracılığı ile Meriç Nehrinden çekilen su ile sulanıyor.Sarıcaali Pompa İstasyonunda Sultanköy Sulaması ve Altınyazı-Karasaz Sulamasına ait pompa üniteleri tarafından terfi edilen sulama suyu ortak kanal olan M1 Kanalına aktarılmakta ve 800 metre sonra her iki sulamaya ait iki kanal olarak ayrılıyor.Bu uygulamada zaman zaman M1 Kanalının kapasitesinin yetmemesi veya kanala terfi edilen sulama suyunun ayrılmasında takip sorunları yaşanması nedeni ile kanalın 800 m’lik kısmına yeni bir su iletim kanalı inşa edilmesi ihtiyacı doğduğu açıklandı.Bu kapsamda yapılan planlama ve proje çalışmaları sonucunda kanal inşaatının idari imkanlarla yapılarak 2020 yılı sulama sezonuna yetiştirilmesi için çalışmalar hızla devam ediyor.Her iki sulamada da yüksek oranda çeltik ekilişi yapılması nedeni ile yaz aylarında Meriç Nehrinden ihtiyaç duyulan sulama suyunun tamamının alınabilmesi ve hiçbir engel ile karşılaşılmadan sulamalara iletilebilmesi anlamında önemli fayda sağlayacak olan yeni kanal sayesinde her iki sulama yaz aylarında birbirinden bağımsız olarak sulama yapabileceği için pompa istasyonlarına yapılan pompa ünitesi ilaveleri ile pompa kapasitelerini yaklaşık yüzde 50 oranında arttırıldığı belirtildi.

Edirne’de sulamaya ilave iletim kanalı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Edirne iline yaptığı yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.
Altınyazı-Karasaz Sulaması (65 bin 500) ile Sultanköy Sulamasının (65 bin 750) ana su kaynağının Meriç Nehri olması nedeni ile tarım alanları yaz aylarında Sarıcaali Pompa İstasyonu aracılığı ile Meriç Nehrinden çekilen su ile sulanıyor.
Sarıcaali Pompa İstasyonunda Sultanköy Sulaması ve Altınyazı-Karasaz Sulamasına ait pompa üniteleri tarafından terfi edilen sulama suyu ortak kanal olan M1 Kanalına aktarılmakta ve 800 metre sonra her iki sulamaya ait iki kanal olarak ayrılıyor.
Bu uygulamada zaman zaman M1 Kanalının kapasitesinin yetmemesi veya kanala terfi edilen sulama suyunun ayrılmasında takip sorunları yaşanması nedeni ile kanalın 800 m’lik kısmına yeni bir su iletim kanalı inşa edilmesi ihtiyacı doğduğu açıklandı.
Bu kapsamda yapılan planlama ve proje çalışmaları sonucunda kanal inşaatının idari imkanlarla yapılarak 2020 yılı sulama sezonuna yetiştirilmesi için çalışmalar hızla devam ediyor.
Her iki sulamada da yüksek oranda çeltik ekilişi yapılması nedeni ile yaz aylarında Meriç Nehrinden ihtiyaç duyulan sulama suyunun tamamının alınabilmesi ve hiçbir engel ile karşılaşılmadan sulamalara iletilebilmesi anlamında önemli fayda sağlayacak olan yeni kanal sayesinde her iki sulama yaz aylarında birbirinden bağımsız olarak sulama yapabileceği için pompa istasyonlarına yapılan pompa ünitesi ilaveleri ile pompa kapasitelerini yaklaşık yüzde 50 oranında arttırıldığı belirtildi.

Edirne’de sulamaya ilave iletim kanalı

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