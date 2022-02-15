Edirne'de taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, otomobille çarpışan taksinin sürücüsü yaralandı.

Atatürk Bulvarı'nda seyir halinde olan Y.B yönetimindeki 22 BH 789 plakalı otomobille, O.B idaresindeki 22 T 0306 plakalı taksi çarpıştı. Kazada taksi sürücüsü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı O.B, olay yerindeki müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.



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