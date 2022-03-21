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Edirne'de tarihi camiden musluk hırsızlığı güvenlik kamerasında

21.03.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de tarihi camiden musluk hırsızlığı güvenlik kamerasında

EDİRNE (AA) - Edirne'de tarihi bir caminin şadırvan ve tuvaletinden musluklar çalındı.

Osmanlı'nın en büyük hadis medreselerinden 2. Murat'ın yaptırdığı "çevreci cami" ödülleri bulunan 15. yüz yıl eserlerinden Dar'ül Hadis Camisi'nin din görevlileri, camiye geldiklerinde musluk hırsızlığının gerçekleştiğini tespit etti.

Cami şadırvanındaki 6 pirinç ve tuvaletteki 5 musluğun çalındığı belirlenerek durum polise bildirildi.

Zanlının yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere, gece camiye gelen zanlının şadırvandaki muslukları sökerek camiden ayrılması yansıyor.

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