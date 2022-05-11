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Edirne'de ticari taksiyi gasbeden şüpheli tutuklandı

11.05.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de ticari taksiyi gasbeden şüpheli tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde ticari taksiyi gasbeden zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ticari taksiye müşteri gibi binen E.D, Yenimescit Mahallesi'ne geldiğinde, sürücüyü tehdit ederek taksiyi gasbetti.

Sürücünün ihbarı üzerine taksinin sahibi R.Ş. aracın GPS sinyalini takip etmeye başladı.

Sinyalin işaret ettiği Paşayiğit Caddesi'nde bulunan aracının yanına giden R.Ş ile şüpheli E.D. ve sonradan gelen grup arasında kavga çıktı.

Taksinin sahibi R.Ş. kavgada darbedildi.

Yaralı sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Taksiyi olay yerinde bırakarak kaçan şüpheli E.D, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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