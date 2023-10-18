Edirne'de toplu ulaşımda ücretsiz taşıma desteği sürecek

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediyede düzenlediği basın toplantısında, ücretsiz taşıma desteği vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Ücretsiz binişlerin büyük bölümünün 65 yaş üstü vatandaşların oluşturduğunu ifade eden Gürkan, kentteki taşımacılığın genel oranında ücretsiz taşıma oranının ortalama beşte birine denk geldiğini belirtti.

Sektör temsilcileriyle yaptıkları görüşmede hem 65 yaş üstü hem şehit yakınları, gaziler hem de ücretsiz taşınan diğer vatandaşları mağdur etmeme kararı aldıklarını vurgulayan Gürkan, şunları kaydetti:

"Birçok şehirde başlayan '2 gün ya da 4 gün ücretsiz binersiniz, sonra ücretinizle binersiniz' uygulaması Edirne'de olmayacak. Vatandaşlarımızın yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Edirne'de 65 yaş üstü vatandaşların binişlerinin yüzde 15'ini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yüzde 60'ını Edirne Belediyesi, yüzde 25'ini de toplu taşıma firması karşılıyor.

Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla araçları ücretsiz kullanmaya devam edebilirler. Tabi abartmasalar iyi olur bazen günde 18 kere binen vatandaşımıza da rastlıyoruz."

