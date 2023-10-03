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Edirne'de yakalanacağını anlayınca uyuşturucuyu çöpe atan sanığa 19 yıl 2 ay hapis

03.10.2023 13:13 | Son Güncelleme:
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda kullandığı tırın x-ray kontrolünden geçirileceğini anlayınca 96 kilo 410 gram esrarı çöp konteynerine atan sanık, 19 yıl 2 ay hapis ve 66 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık A.C. ve avukatları katıldı.

Sanık A.C, babasının ameliyatı için tefecilerden aldığı parayı ödeyemediği için suça karıştığı şeklinde savunma yaptı.

Borç aldığı kişilerin kuryeliğini yaptığını ve taşıdığı paketlerde para olduğunu zannettiğini ileri süren A.C, "Tefeciler bana baskı yapmaya başladılar. Benden Türkiye'ye para götürmemi istediler. Zor durumda olduğumdan ve korktuğumdan dolayı tekliflerini kabul etmek zorunda kaldım. Kapıkule'de x-ray taraması çıkınca tefeciler dorsede bulunan poşetlerden kurtulmamı istedi. Ben de onları çöp kutusuna attım. Daha sonra gümrük görevlileri beni yakaladı. Uyuşturucu olduğunu bilmiyordum." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı da müvekkilinin pişman olduğunu ve zorla suça bulaştırıldığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti sanığa "Uyuşturucu madde ithal etmek" suçundan 19 yıl 2 ay hapis ve 66 bin 660 lira adli para cezası verdi.

OLAY

Türkiye'ye giriş yapmak için 17 Aralık 2022'de Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen A.C, kullandığı tırın x-ray taramasına yönlendirilmesi üzerine aracında bulunan 137 paketteki 96 kilo 410 gram olan esrarı saha içerisindeki çöp konteynerine atmış, gümrük muhafaza ekipleri tarafından yakalanmıştı.

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Ceza Sanık uyuşturucu mahkeme kapıkule

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