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Edirne'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

03.02.2023 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de çıkan yangında tek katlı bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edirne'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Talatpaşa Mahallesi Hacı Memiş Sokak'ta Sebile Özdemir'e ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Özdemir'in yardım istediği komşularının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası kontrol altına alınan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Sağlık ekiplerinin, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı ev sahibi Özdemir, kontrol amacıyla Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izleyen Özdemir, yangının sobanın üstüne serdiği çamaşırların alev alması sonucu çıktığını, duman nedeniyle güçlükle dışarı çıkıp komşularından yardım istediğini ifade etti.

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yangın İtfaiye

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