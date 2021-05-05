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Edirne'de yaşlı adamın eşinin boğazını keserek öldürdüğü ileri sürüldü

05.05.2021 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de yaşlı adamın eşinin boğazını keserek öldürdüğü ileri sürüldü

EDİRNE (AA) - Edirne'de eşinin boğazını keserek öldürüldüğü iddia edilen yaşlı adam gözaltına alındı.

Hava ilçesi Naipyusuf köyünde yaşayan H.G (73) ile eşi G.G (71) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.G, eşi G.G'yi bıçakla boğazından yaraladı.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, G.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından şüpheli H.G, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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