YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de yüksek kesimlerde etkili olan zirai don erken ekim yapılan buğday ve arpada zarara neden oldu

Edirne'de yüksek kesimlerde etkili olan zirai don erken ekim yapılan buğday ve arpada zarara neden oldu

24.02.2021 08:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de yüksek kesimlerde etkili olan zirai don erken ekim yapılan buğday ve arpada zarara neden oldu

EDİRNE (AA) - Edirne'de etkili olan zirai don erken ekim yapılan buğday ve arpa tarlalarını olumsuz etkiledi.

Kentin özellikle yüksek bölgeleri ve Lalapaşa ilçesinde zirai don nedeniyle erken ekilen buğday ve arpalarda sararma ve üst köklerde hasar oluştu.

Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yaklaşık 10 bin dönüm alandaki buğday ve arpanın zarar gördüğünü söyledi.

Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklerin ürünü olumsuz etkilediğini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu zararın meydana gelmesinde erken ekim, soğuk iklime dayanıksız tohum seçimi, azot gübresinin fazla atılması ve son dönemde hava sıcaklıklarının eksi değerlere düşmesi etkili oldu. Hava sıcaklıkları 25-30 derecelerden sıfırın altında 10-15 dereceye kadar düştü. Tabii böyle olunca bitki etkilendi.

Şu an için durumun nasıl ilerleyeceğini tam bilmiyoruz. Uzmanlar kalsiyum ve amino asit kullanılmasını öneriyor. Tedavi edip edemeyeceğini tam olarak bilemiyoruz. Verim kaybını şimdiden tahmin edemiyoruz ancak bölgemizde yaklaşık yüzde 20'lik bir alan etkilendi."

- "Bir soğuk bir sıcak derken zarar oluştu"

Üretici Osman Hasıcı da gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki farkın bitkilere zarar verdiğini ifade etti.

Hasıcı, erken ekim yapılan bölgelerde mahsulün hızlı şekilde büyüdüğünü ve gübrelemenin de erken yapıldığını anlattı.

Arpa ve buğdayın soğuk havadan olumsuz etkilendiğini ifade eden Hasıcı, "Son zamanlarda hava soğuyup don fazla olunca mahsuller oldukça zarar gördü. Bitkilerde bir sararma var, yapraklarda donma var. Alt köklerinde fazla bir şey yok ancak üst kısımlarda baya hırpalandı. Bir soğuk bir sıcak derken zarar oluştu. Gündüz sıcak olunca buğday kendine geliyor gece don olunca üşüyor ve tekrar büzülüyor. Böyle bir zarar oluştu." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü
Akılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandıAkılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandı

Edirne Namaz Vakitleri 24 Şubat Çarşamba

İmsak
06:24
Sabah
07:50
Öğle
13:32
İkindi
16:33
Akşam
19:05
Yatsı
20:25

Edirne Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Çarşamba

Gölet Eczanesi
Merkez
İncinur Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Enez
Derman Eczanesi
Havsa
Çınar Eczanesi
Ipsala
Gökhan Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Diğer Haberler

Türk insanı önerilen günlük tuz miktarının 3 kat fazlasını tüketiyor

Türk insanı önerilen günlük tuz miktarının 3 kat fazlasını tüketiyor

Edirne'de kaçak toplanan 750 kilogram kum midyesi ele geçirildi

Edirne'de kaçak toplanan 750 kilogram kum midyesi ele geçirildi

Edirne'de tarihi su yolundaki kemerin kaçak kazıyla tahrip edildiği iddia edildi

Edirne'de tarihi su yolundaki kemerin kaçak kazıyla tahrip edildiği iddia edildi

Edirne’de trafik kazası: 3 yaralı

Edirne’de trafik kazası: 3 yaralı

Edirne'nin İpsala ilçesinde Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle halk pazarı geçici olarak kapatıldı

Edirne'nin İpsala ilçesinde Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle halk pazarı geçici olarak kapatıldı

Edirne'nin İpsala ilçesinde Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle halk pazarı geçici olarak kapatıldı

Edirne'nin İpsala ilçesinde Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle halk pazarı geçici olarak kapatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.