Edirne'de yüksek kesimlerde etkili olan zirai don erken ekim yapılan buğday ve arpada zarara neden oldu

EDİRNE (AA) - Edirne'de etkili olan zirai don erken ekim yapılan buğday ve arpa tarlalarını olumsuz etkiledi.

Kentin özellikle yüksek bölgeleri ve Lalapaşa ilçesinde zirai don nedeniyle erken ekilen buğday ve arpalarda sararma ve üst köklerde hasar oluştu.

Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yaklaşık 10 bin dönüm alandaki buğday ve arpanın zarar gördüğünü söyledi.

Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklerin ürünü olumsuz etkilediğini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu zararın meydana gelmesinde erken ekim, soğuk iklime dayanıksız tohum seçimi, azot gübresinin fazla atılması ve son dönemde hava sıcaklıklarının eksi değerlere düşmesi etkili oldu. Hava sıcaklıkları 25-30 derecelerden sıfırın altında 10-15 dereceye kadar düştü. Tabii böyle olunca bitki etkilendi.

Şu an için durumun nasıl ilerleyeceğini tam bilmiyoruz. Uzmanlar kalsiyum ve amino asit kullanılmasını öneriyor. Tedavi edip edemeyeceğini tam olarak bilemiyoruz. Verim kaybını şimdiden tahmin edemiyoruz ancak bölgemizde yaklaşık yüzde 20'lik bir alan etkilendi."