Edis ile Gülşen'den olay klip! Göbeğinden kiraz yedi... 'Karabiberim' göndermesi sosyal medyayı salladı

Daha önce "Nirvana" adlı şarkıda bir araya gelen Gülşen ve Edis ikilisi yeni bir düete imza attı. "Serdar Ortaç Şarkıları Vol 2" albümünden "Sor"u seslendiren Gülşen ve Edis, şarkıya klip de çekti.

Ünlü isimler klipte iki motosiklet çetesinin liderlerini canlandırdı. İkili klipte, Ortaç'ın 1994 tarihli "Karabiberim" adlı klibindeki zeytin yeme sahnesine gönderme yaptı.

Kilyos'ta çekilen klipte Edis, Gülşen'in göbeğinden kiraz yedi. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Serdar Ortaç, “Karabiberim”in meşhur sahnesinde İlknur Soydaş’la rol almıştı.



