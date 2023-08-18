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Edis ile Gülşen'den olay klip! Göbeğinden kiraz yedi... 'Karabiberim' göndermesi sosyal medyayı salladı

18.08.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Pop Müziği’nin iki yıldız ismi Edis ve Gülşen 3 yıl sonra yeni bir düet için buluştu. İki ünlü şarkıcı, “Serdar Ortaç Şarkıları Vol 2” albümünde “Sor” şarkısını birlikte seslendirdi. Şarkının klibi de geçen hafta Kilyos'ta çekildi. 90’lara damga vuran “Karabiberim” klibindeki zeytin yeme sahnesine de kirazla gönderme yapıldı. Edis ile Gülşen'in o görüntüsü sosyal medyayı salladı.

Daha önce "Nirvana" adlı şarkıda bir araya gelen Gülşen ve Edis ikilisi yeni bir düete imza attı. "Serdar Ortaç Şarkıları Vol 2" albümünden "Sor"u seslendiren Gülşen ve Edis, şarkıya klip de çekti.

Ünlü isimler klipte iki motosiklet çetesinin liderlerini canlandırdı. İkili klipte, Ortaç'ın 1994 tarihli "Karabiberim" adlı klibindeki zeytin yeme sahnesine gönderme yaptı.

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Kilyos'ta çekilen klipte Edis, Gülşen'in göbeğinden kiraz yedi. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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Serdar Ortaç, “Karabiberim”in meşhur sahnesinde İlknur Soydaş’la rol almıştı.

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