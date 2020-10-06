Edison Cavani Manchester United'a 2 yıllık imzayı attı

Uruguaylı futbolcu Edinson Cavani, Premier Lig devi Manchester United'a imza attı.

Benfica'nın kapısından dönen, Atletico Madrid'e gideceği konuşulan ve ismi Fenerbahçe'nin de gündemine gelen 33 yaşındaki Cavani'nin transfer düğümü sonunda çözüldü.

PSG ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini 1+1 yıllığına Manchester United oyuncusu yapan sözleşmeyi imzaladı.

Tecrübeli forvet, Manchester United'da birçok efsanenin giydiği 7 numaralı formayı giyecek.

PSG tarihinin en çok gol atan oyuncusu olan Cavani, Fransız ekibiyle çıktığı 301 maçta 200 gol kaydetmişti.

Manchester United'ın yeni transferi Edinson Cavani: "Kariyerim boyunca en tutkulu taraftarlara karşı oynadım ve Manchester'da da aynı olacağını biliyorum. Taraftarların geri dönmesi güvenli olduğunda Old Trafford'un atmosferini yaşamak için sabırsızlanıyorum. Futboldaki küçük hikayemi yazmaya devam etmek istiyorum" dedi.

