Edremit Belediyesi ile Hizmet-İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Van’ın merkez Edremit Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası Van Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Edremit Temizlik Garajı’nda düzenlenen sözleşme imza törenine Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Hizmet İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu, belediye yetkilileri ve sendika temsilcileri katıldı. Törende bir konuşma yapan Hizmet İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın işçilere katkı sunma adına elinden gelen tüm çabayı sarf ettiğini ifade ederek, “Bugün uzun zamandır görüşmesi devam eden sözleşme ek protokolünün imzaları atılacaktır. Bu, sendikamızın çabaları, belediye başkanımızın iyi niyeti ve çalışanlarını kucaklayıcı tavırlarından dolayı yapılan bir iyileştirmedir. İlk gittiğimizde Başkan Say, ‘Ben bunu imzalamak zorunda olmadığımı biliyorum. Ancak çalışanlarıma haklarını vereceğim. İyileştirme asla gözüme gelmez’ dediler. Hakikaten sizlere katkı sunmak için ellerinden gelen bütün çabayı gösterdiler ve bütün şartları zorlayarak güzel bir ek protokole inşallah birazdan imza atacağız. Bu görüşmelerde bütün samimiyetlerini ortaya koyan, gerçekten daha iyisi için gayret gösteren Belediye Başkanımız İsmail Say’a çok teşekkür ediyor, bu protokolün hepinize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise, 2021 Aralık ayında bitecek olan sözleşmeye ek protokol yaptıklarını dile getirerek, “Yaklaşık 2 aya aşkın bir süredir görüşüyoruz. Belki 10’nun üzerinde görüşme oldu. Biz burada çalışan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, büyüklerimize daha çok nasıl katkıda bulunabiliriz, şartlarını daha iyi nasıl yapabiliriz diye bunun mücadelesini verdik. İster temizlik birimi, ister gece bekçisi, ister park bahçeler çalışanı her birimiz Edremit Belediyesi’nin birer temsilcisidir. Bunu daha önceki konuşmalarında da söyledim. Lütfen kendinizi böyle görün. Her biriniz bizim çalışma arkadaşımızsınız ve biz çalışma arkadaşlarımızın, iş arkadaşlarımızın hayat şartlarını, standartlarını, çoluk çocuğuna daha iyi şartlarda hayat yaşatması için çaba sarf ediyoruz. Gönül isterdi ki bugün burada açıklayacağımız oranlardan çok daha fazla rakamları verelim. İnşallah ileriki aylarda, ileriki yıllarda yine çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Daha bir buçuk yıl kalan bir süreyi öne çektiklerini ve bir iyileştirme protokolü yaptıklarını vurgulayan Başkan Say, “Hiçbir şekilde yasal olarak masaya oturma zorunluluğumuz yoktu. Ama günün şartları ve geldiğimiz noktada geçim standartlarının da bu anlamda yükselmiş olmasını da göz önünde bulundurarak en düşük maaşta yaklaşık 700 liraya yakın bir artış oluyor. Bunun da müjdesini buradan vereyim. Yine bu konuda hakikaten dün son pazarlığı yaptık. Şimdi artıştan dolayı önümüzdeki yıl için bir şey ön görmemiştik. Onunda mücadelesini başkan ve ekibi verdi. Onu da biz tekrar şartlarımızı zorladık. Ortalama yüzde 28’lik bir zamma, artı 2021 içinde 4+4 olmak üzere yaklaşık yüzde 36’ya yakın bir artış oldu. İnşallah 2021 yılında eğer belediye imkanlarımız, gelirlerimiz artarsa bu noktada da biz 2021’den sonra 2022’deki pazarlıklarda daha güçlü, daha güzel bir şekilde masaya otururuz ve iş arkadaşlarımız da daha iyi şartlarda çalışırlar” diye konuştu.

Konuşmasında belediye çalışanlarına seslenen Say, “Buradan sizden belediye başkanı olarak, Edremit halkı adına isteyebileceğim tek şey, lütfen ekmeğinize ve işinize saygı gösterin. Başka sizden istediğimiz hiçbir şey yok. Düşünceniz, özel hayatınız bizi ilgilendirmez. Bizim için ekmeğine sahip çıkıyorsa, işine sahip çıkıyorsa, belediyeyi temsil edebiliyorsa bizim için en kıymetli olan budur. Siz zaten alnınızın teri, çabanızla ekmeğinizi kazanıyorsunuz. Burada lütfen çalışmış olduğunuz işi, pozisyonu, durumu küçümsemeyin. Sizden istediğimiz işinize sahip çıkmanızdır. Bu anlamda bugünkü sözleşmemizin size, ailenize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından belediye ve sendika arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.