YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Edremit Belediyesi ile Hizmet-İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Edremit Belediyesi ile Hizmet-İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

VAN HABERLERİ  | 08.10.2020 18:42 | Son Güncelleme

Van’ın merkez Edremit Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası Van Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.Edremit Temizlik Garajı’nda düzenlenen sözleşme imza törenine Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Hizmet İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu, belediye yetkilileri ve sendika temsilcileri katıldı.

Van’ın merkez Edremit Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası Van Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Edremit Temizlik Garajı’nda düzenlenen sözleşme imza törenine Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Hizmet İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu, belediye yetkilileri ve sendika temsilcileri katıldı. Törende bir konuşma yapan Hizmet İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın işçilere katkı sunma adına elinden gelen tüm çabayı sarf ettiğini ifade ederek, “Bugün uzun zamandır görüşmesi devam eden sözleşme ek protokolünün imzaları atılacaktır. Bu, sendikamızın çabaları, belediye başkanımızın iyi niyeti ve çalışanlarını kucaklayıcı tavırlarından dolayı yapılan bir iyileştirmedir. İlk gittiğimizde Başkan Say, ‘Ben bunu imzalamak zorunda olmadığımı biliyorum. Ancak çalışanlarıma haklarını vereceğim. İyileştirme asla gözüme gelmez’ dediler. Hakikaten sizlere katkı sunmak için ellerinden gelen bütün çabayı gösterdiler ve bütün şartları zorlayarak güzel bir ek protokole inşallah birazdan imza atacağız. Bu görüşmelerde bütün samimiyetlerini ortaya koyan, gerçekten daha iyisi için gayret gösteren Belediye Başkanımız İsmail Say’a çok teşekkür ediyor, bu protokolün hepinize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise, 2021 Aralık ayında bitecek olan sözleşmeye ek protokol yaptıklarını dile getirerek, “Yaklaşık 2 aya aşkın bir süredir görüşüyoruz. Belki 10’nun üzerinde görüşme oldu. Biz burada çalışan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, büyüklerimize daha çok nasıl katkıda bulunabiliriz, şartlarını daha iyi nasıl yapabiliriz diye bunun mücadelesini verdik. İster temizlik birimi, ister gece bekçisi, ister park bahçeler çalışanı her birimiz Edremit Belediyesi’nin birer temsilcisidir. Bunu daha önceki konuşmalarında da söyledim. Lütfen kendinizi böyle görün. Her biriniz bizim çalışma arkadaşımızsınız ve biz çalışma arkadaşlarımızın, iş arkadaşlarımızın hayat şartlarını, standartlarını, çoluk çocuğuna daha iyi şartlarda hayat yaşatması için çaba sarf ediyoruz. Gönül isterdi ki bugün burada açıklayacağımız oranlardan çok daha fazla rakamları verelim. İnşallah ileriki aylarda, ileriki yıllarda yine çalışacağız” ifadelerini kullandı.
Daha bir buçuk yıl kalan bir süreyi öne çektiklerini ve bir iyileştirme protokolü yaptıklarını vurgulayan Başkan Say, “Hiçbir şekilde yasal olarak masaya oturma zorunluluğumuz yoktu. Ama günün şartları ve geldiğimiz noktada geçim standartlarının da bu anlamda yükselmiş olmasını da göz önünde bulundurarak en düşük maaşta yaklaşık 700 liraya yakın bir artış oluyor. Bunun da müjdesini buradan vereyim. Yine bu konuda hakikaten dün son pazarlığı yaptık. Şimdi artıştan dolayı önümüzdeki yıl için bir şey ön görmemiştik. Onunda mücadelesini başkan ve ekibi verdi. Onu da biz tekrar şartlarımızı zorladık. Ortalama yüzde 28’lik bir zamma, artı 2021 içinde 4+4 olmak üzere yaklaşık yüzde 36’ya yakın bir artış oldu. İnşallah 2021 yılında eğer belediye imkanlarımız, gelirlerimiz artarsa bu noktada da biz 2021’den sonra 2022’deki pazarlıklarda daha güçlü, daha güzel bir şekilde masaya otururuz ve iş arkadaşlarımız da daha iyi şartlarda çalışırlar” diye konuştu.
Konuşmasında belediye çalışanlarına seslenen Say, “Buradan sizden belediye başkanı olarak, Edremit halkı adına isteyebileceğim tek şey, lütfen ekmeğinize ve işinize saygı gösterin. Başka sizden istediğimiz hiçbir şey yok. Düşünceniz, özel hayatınız bizi ilgilendirmez. Bizim için ekmeğine sahip çıkıyorsa, işine sahip çıkıyorsa, belediyeyi temsil edebiliyorsa bizim için en kıymetli olan budur. Siz zaten alnınızın teri, çabanızla ekmeğinizi kazanıyorsunuz. Burada lütfen çalışmış olduğunuz işi, pozisyonu, durumu küçümsemeyin. Sizden istediğimiz işinize sahip çıkmanızdır. Bu anlamda bugünkü sözleşmemizin size, ailenize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından belediye ve sendika arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
En Çok Okunan Yerel Haberler
Ödüllü liseliler Türkiye'nin İHA gücünü ileriye taşımak istiyor
Ödüllü liseliler Türkiye'nin İHA gücünü ileriye taşımak istiyor
Buca Belediyesinden can dostlar için kışa hazırlık
Buca Belediyesinden can dostlar için kışa hazırlık
Bakan Soylu, Denizli için acı tabloyu açıkladı
Bakan Soylu, Denizli için acı tabloyu açıkladı
Kış Okulları ve Mesleki Kişisel Gelişim Kursları için kayıtlar başladı
Kış Okulları ve Mesleki Kişisel Gelişim Kursları için kayıtlar başladı
Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması 10-13 yaş erkek çocuklar birincisi Kütahya’dan
Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması 10-13 yaş erkek çocuklar birincisi Kütahya’dan
Kayserispor'da Sivasspor maçı hazırlıkları
Kayserispor'da Sivasspor maçı hazırlıkları

Van Namaz Vakitleri 8 Ekim Perşembe

İmsak
04:41
Sabah
06:02
Öğle
11:59
İkindi
15:12
Akşam
17:46
Yatsı
19:02

Van Nöbetçi Eczaneler 8 Ekim Perşembe

Baransel Eczanesi
Ipekyolu
Başak Eczanesi
Ipekyolu
Burak Eczanesi
Ipekyolu
Deniz Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Vali Bilmez’den pazar esnafına ziyaret
Vali Bilmez’den pazar esnafına ziyaret
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Van Spor FK’den 2 transfer daha
Van Spor FK’den 2 transfer daha
Atak helikopter pilotundan Van jesti
Atak helikopter pilotundan Van jesti
İpekyolu’nda kimliği belirsiz kişiler parklara zarar verdi
İpekyolu’nda kimliği belirsiz kişiler parklara zarar verdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.